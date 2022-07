Cintia Cossio reveló el procedimiento que se hizo en el rostro

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos el procedimiento que se realizó en su rostro hace algunos meses.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, la joven contó que hace siete meses aproximadamente se inyectó ácido hialurónico en su cara para mejorar su apariencia.

“Yo soy una mujer demasiado ocupada, con demasiado estrés, demasiado trajín. Me cargo demasiado emocional y físicamente por todo lo que tengo que hacer, pero es en serio.

Yo estaba notado varias expresiones y cositas, así como en mi cara toda tensionada y le dije a mi doc ‘quiero hacerme algo, pero que no se me note, que sea para prevenir todo el trajín por lo que envejece no son los años, sino el día a día lo que haces; una persona que vive durmiendo no va a tener ese estrés.

La doc me dijo ‘Cintia le tengo la solución’ y yo, ‘pero no quiero verme care-operada o care-plástica’”, expresó.