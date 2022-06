Cintia Cossio revela cómo la conquistó su pareja Jhoan

Cintia Cossio ha sido una de las influencers más famosas en los últimos meses no solo por su belleza y por las curvas que enloquecen en redes sociales, sino también porque ha tenido una relación que ha abierto en redes sociales para que todo el mundo conozca lo que pasa en su vida íntima.

En sus redes sociales la joven muestra el día a día con su pareja y lo que pasa en esa relación que muchas envidian pues para nadie es un secreto que la pareja es una bomba candente.

Pero lo que pasa dentro de la relación también causa curiosidad a sus fans por eso muchos se preguntan cómo el joven logró conquistar el corazón de la bella mujer quien se ve con un carácter bastante fuerte

En una divertida entrevista con SuperLike Cintia contó qué fue lo que la enamoró de Jhoan y por lo que sigue en esas mieles del amor con él.

Qué me enamoró de Jhoan, lo mala caroso, no ese man es muy serio, me encanta, yo lo quiero para mi y es así de hecho yo molesto mucho en redes sociales con eso

Refirió la creadora de contenido quien afirmó que le derrite esa forma de ser de su pareja quien es todo caballeroso, serio, alguien que al parecer no demuestra fácilmente sus sentimientos. De hecho Cossio dijo que lo que más le encantaba del joven es sin duda esa forma de ser con la gente, púes aunque es muy amable, es serio y no mira ni a las mujeres que se le paran al lado.

A pesar de que Jhoan tiene una forma de ser bien particular con la bella Cintia, quisimos saber quién fue el que dio el primer paso en el amor si él o ella.

Por más que me guste una persona yo no le caigo ni por el chiras, no él me cayó, él lo niega pero él me cayó él sabe que sí