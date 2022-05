Cintia Cossio habló de cuando intentó quitarse la vida en varias ocasiones

La influenciadora Cintia Cossio confesó a sus fanáticos que antes de darse a conocer como una de las creadoras de contenido más conocidas de Colombia, intentó varias veces quitarse la vida.

Como ya lo había contado en algunas ocasiones, también sufrió de bulimia y anorexia antes de haber quedado embarazada de su hijo Thiago.

“Antes de que Thiago naciera, yo era una mujer muy depresiva, tenía bulimia y traté de suicidarme varias veces. Sentía que nadie me quería y Yeferson que era mi apoyo, ya estaba en otra etapa de su vida (saliendo de rumba y con novia). Yo me sentía sola y aunque estaba con Jhoan, cuando uno está vacío y no tiene amor propio siente que nadie alrededor lo quiere”, confesó en su libro “Método Cossio”.