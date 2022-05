Cintia Cossio habló de su momento más difícil y más feliz en su vida

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus fanáticos cuál fue la situación más difícil que ha tenido que vivir en su vida y la feliz.

En su libro “Método Cintia”, donde se sinceró con sus seguidores sobre su vida, contó cuando su papá falleció y el momento en que se enteró que estaba en embarazo.

“ Uno de los momentos más duros de mi vida fue la muerte de mi papá, fue demasiado difícil… Yo lo encontré muerto y lo llevé a la clínica. Me tocó ser fuerte y llevar el momento con la razón y no con la emoción. Me dijeron que tenía muerte cerebral y que si queríamos donar los órganos o hacer una autopsia. Yo fui la que tuve que tomar esa decisión y lo único que pensaba era que la autopsia no lo iba a revivir y que donar era la mejor opción; fue un momento muy duro para toda la familia. Sin embargo, la muerte de mi papá me ayudó a madurar y me enseñó a valorar más a la familia, a apoyar y entender a mi mamá y a confiar en Dios”, confesó.

Continuó expresando que el día que nació su hijo Thiago le cambió la vida, pues antes de eso intentó quitarse la vida en varias ocasiones, pues se sentía muy sola.

“Quizá el momento más lindo de mi vida y que obvio nunca voy a olvidar fue el nacimiento de mi hijo Thiago, desde el primer minuto que me di cuenta que estaba embarazada me puse muy feliz.

Aunque tenía 17 años sentí una gran alegría y nunca le transmití rechazo… (Olvidé contarte que a mí me iban a abortar y yo creo que eso influyó mucho en mis comportamientos destructivos).

Cuando me hice la prueba y salió positiva, me puse a llorar de felicidad, no lo podía creer, me acuerdo que me encerré en el baño, me arrodillé y le di gracias a Dios. Pensé en darle todo el amor del mundo, porque si algo me enseñó mi niñez es que lo más importante es el amor y el afecto que puedas brindar.

Cuando les conté a todos en la familia que estaba embarazada se pusieron felices, Yeferson se desmayó… Y la verdad toda la familia lo recibió muy bien incluidos mi papá y mi mamá”, narró.