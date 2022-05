Cintia Cossio se sinceró sobre lo difícil que fue su niñez

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró con sus fanáticos sobre lo difícil que su niñez tras no contar con las comodidades de las que hoy disfruta.

Tras el lanzamiento de su libro “Método Cintia”, la joven habló abiertamente de cómo vivió sus primeros años de vida.

“Nací en el Popular 1, un barrio de Medellín, Colombia (…) Como muchas personas, tuve una infancia con dificultades… Crecimos con muchas carencias económicas y sobre todo con falta de atención.

Mis papás siempre estaban trabajando y aunque ellos no vivían juntos yo siempre los veía peleando, no había una verdadera unión familiar. Cuando era niña no tenía buena relación con ellos porque no era consciente de muchas cosas, pero a medida que fui creciendo empecé a madurar y mi relación con ellos se fortaleció mucho. No tengo heridas hacia ninguno porque entendí que esa falta de atención se debía a las circunstancias que vivíamos en ese momento.

Actualmente tengo una buena relación con mi mamá, hasta puedo decir que yo parezco la mamá jaja. Le doy consejos y siempre estoy súper pendiente de ella.

Mi papá murió hace varios años, pero nuestra relación mejoró muchísimo sus últimos años de vida, me pedía consejos, me respetaba y siempre que tenía que tomar decisiones importantes me preguntaba a mi primero. Y bueno mi relación con Yeferson es muy linda, porque desde pequeños tenemos una amistad y una complicidad increíble. Él es cómo mi papá y yo como su mamá”, confesó.