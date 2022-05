Cintia Cossio reveló foto de cuando sufría de bulimia y anorexia

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos una vieja fotografía de cuando sufrió trastornos alimenticios.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven compartió una fotografía de cuando estaba bastante delgada.

En la instantánea se dejó ver luciendo un vestido de color morado, donde se lograba evidenciar lo diferente que se ve actualmente.

Debido a ello y lo voluptuosa que es ahora, muchas seguidoras la cuestionaron sobre cómo había logrado subir de peso, confesando que en ese momento sufría de bulimia y anorexia.

“Yo no era delgada de genética ni nada, yo ahí sufría bulimia, ya mi bulimia era prácticamente anorexia porque yo comía una manzana al día. Yo mido 1.69 y en ese entonces yo pesaba como 47 kilos, imagínense la rama que yo era y no por genética porque si fuera por eso sería una belleza, era porque de verdad tenía un trastorno alimenticio y un trastorno mental" , expresó.

Además, agregó que solo tiene cirugía de aumento de busto y que gracias al ejercicio ha logrado aumentar su masa corporal.

"De volumen solo tengo mis senos operados, el embarazo me repuso mucho el peso y le cogí amor al ejercicio, como le he mostrado entreno con bastante peso para ser una mujer que no compite y cada día me exijo más y lo hago para subir de peso en mis piernas y las nalgas”, añadió.