Cintia Cossio reveló cuál fue su primer trabajo y cuánto ganaba

La influenciadora Cintia Cossio contó a sus fanáticos cuál fue el primer trabajo que tuvo y lo que ganaba en este para ayudar a su familia.

La joven lo reveló en su libro “Método Cintia”, donde dio a conocer detalles de su historia de vida.

“Empecé a trabajar desde los 7 años en un taller de confección, trabajaba puliendo, haciendo terminaciones, ojales, tejido de punto y hasta bluyineria, mejor dicho, soy una dura en la confección.

Me acuerdo que en las mañanas trabajaba, luego me iba a estudiar y volvía al taller cuando tenía que entregar pedidos grandes. Los días que no estaba trabajando en la noche ayudaba a arreglar la casa y dejar el almuerzo listo para el otro día. La plata que me pagaban que no era mucha, eran como 30 mil o 40 mil pesos a la semana, la usaba para pagar la luz recargable de la casa y comprar comida, le daba una tercera parte a Yef (Yo no sé por qué lo hacía, pero siempre le daba mi plata) y ahí se acababa todo mi pago”, confesó.