Cintia Cossio se pronunció sobre la ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel

Luego que hace algunas semanas el generador de contenido Yeferson Cossio confirmara a través de sus redes sociales la ruptura con la también influencer Jenn Muriel, mucho se ha dicho en redes sobre las razones que obedecieron el fin de su relación y también cómo tomó su hermana Cintia Cossio esta decisión de los jóvenes.

Una situación que causó revuelo hace algunos días pues esta pareja de influencers tenía un sequito de seguidores que amaban su relación, lo que muchos no saben es cómo Cintia tomó el hecho que su hermano se alejara de la famosa figura digital.

En conversación exclusiva con SuperLike Cintia nos contó qué hizo cuando se enteró de la noticia.

La joven fue clara en un inicio contando que solo con la primera novia de Yef se involucró mucho brindándole una amistad sincera, pero como pasa siempre cuando un familiar termina con alguien, pues también todos terminan esa relación a la par, por tal motivo no volvió a involucrarse así en las relaciones del influencer.

Después Cintia reveló de forma tajante cómo Yef ha pasado, según su visión, este rompimiento del que todos hablan.

Mi hermano si, voy a ser muy sincera, desde el escándalo de Aida sí estuvo inicialmente muy mal, la gente me critica que porque, ay que la hermana que no sé qué, que le ‘tapa’, como te digo yo no me involucro con mis cuñadas por min salud mental. Mi familia y yo hemos procurado cuidar mucho a mi hermano, como cuidaríamos a mi hermana, como me cuidarían a mi si estuviera pasando por una ruptura amorosa.