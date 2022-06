Jenn Muriel reveló cuánto le ha afectado su ruptura con Yeferson Cossio

En las últimas semanas los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras confirmarse la ruptura de la relación, que duró casi 10 años. Así lo dio a conocer el propio Cossio en su más reciente dinámica de preguntas, donde quiso darle fin a los rumores y preguntas al respecto.

“Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", expresó Cossio.

Recordemos que los rumores de esta ruptura ya eran muy intensos, debido a la lejanía entre ellos y debido a que en los últimos días dejaron de seguirse en sus redes sociales personales como si le estuvieran dando un cierre definitivo a su noviazgo. Tras conocerse la noticia, se conoció que Muriel quiso tomar distancia y viajar con dos de sus amigas al parecer para vivir su duelo.

Mientras la asuencia sigue brillando entre ellos, Cossio se ha mostrado más rodeado de sus amigos y familiares, mientras Jenn por el contrario, se muestra mayormente sola, por lo que muchos fanáticos le han preguntado de manera constante, si no se sentía muy triste viviendo así, teniendo en cuenta que gran parte de sus días los compartía con su ex pareja.

"A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola...primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola, pero si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal, la verdad yo sifruto mucho mi propia compañía, de hecho me obligo a compartir con la sociedad porque yo me alejo mucho de la gente, yo disfruto mucho de la soledad también", expresó Jenn.