Broma de Yeferson Cossio a su hermana Cintia casi la ahoga

Una de las acciones que llevó al reconocimiento a los hermanos, Cintia y Yeferson Cossio fueron sus bromas subidas de tono que hacían que más de uno se impresionara, pero también se divirtieran.

Y aunque ya no es tan constante la publicación de este tipo de contenidos, por los menos no en sus cuantas de Instagram, sí dejan ver por sus historias y en otras plataformas esos juegos en los que uno o el otro es la víctima, incluso las venganzas que luego se hacen por estas mismas bromas.

Y eso fue lo que pasó en su más reciente video, que, si bien dejaron ver en sus cuentas de Tik Tok, pero también los mostraron en sus historias de Instagram. Y es el momento donde Cintia Cossio está tomando lo que sería un batido, mientras que su hermano Yeferson decide grabar un video y lentamente se le acerca, pero le voltea el vaso.

Este gesto hace que Cintia Cossio incluso intente regresar lo que ya se había tomado y no le de tiempo y hasta se enrede ella misma. Y cuando por fin logra hablar le hace saber que no estuvo bien, se ve molesta y le advierte que eso no se quedará así.

Yeferson Cossio por su parte solo sabe reírse fuertemente y seguirla grabando mientras ella toma el vaso y se va del sitio donde estaban los dos que podría ser la parte trasera de su lujosa casa en Medellín.

En el video se ve el gesto de Cintia Cossio en contra de su hermano, pero al mismo tiempo ambos saben que esa clase de juegos hacen parte de su día a día por lo que muchos de sus seguidores ya están esperando la venganza de Cintia con su hermano Yeferson.

Unidos por su papá

Luego de esos videos que a muchos les causaron emoción y diversión, ambos decidieron compartir momentos inéditos junto a su padre, quien falleció y que hoy estaría cumpliendo 50 años, y es por eso que los tres hermanos manifestando su nostalgia por no tenerlos con ellos.

En la foto que Yeferson Cossio decidió mostrar se puede ver a su papá junto a él, y no parece antigua, al contrario, muchos creen que es reciente y aunque ninguno dio explicaciones, más de uno no dudo en hacerle saber que los admiraban y que hoy más que nunca les mandaban toda la fuerza.