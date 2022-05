Cintia Cossio da consejos para tener cuentas de contenido exclusivo

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 40 mil seguidores, la creadora de contenido paisa, quien suele también ser famosa en Only Fans por su contenido exclusivo y para adultos, brindó algunos tips para aquellos seguidores que también quieran lanzarse en ese mundo.

La hermosa hermana de Yeferson Cossio, quien recientemente le hizo una broma de cumpleaños a su hijo, publicó un video en el que, sin tapujos, explica sus mejores estrategias para Only Fans.

“Tres cosas que me hubiese gustado saber apenas inicié con la plataforma Only. Uno: yo iniciando la plataforma, le demostraba a mi suscriptor que sólo me interesaba el dinero, o sea cobraba hasta por un ‘hola’, grave error. Siempre denles obsequios para que, al momento de usted cobrar por un mensaje, ellos le paguen lo que sea” explicó la influencer.

“Dos: hay que saber ponerle el precio a tu trabajo. No puedes pretender cobrar como oro el cobre, ni cobrar como cobre el oro, hay que saber ponerle el precio a tu trabajo y yo les voy a enseñar eso. Tres: no hacer cosas que no quieren hacer porque, cuando uno hace las cosas obligado o hace cosas que a uno no le gusta hacer, en la cámara vas a reflejas que lo estás haciendo con desagrado que lo están haciendo como obligado, así que es muy importante: si no te gusta hacer algo, no lo hagas porque eso le incomoda más al suscriptor que a ti mismo” finalizó.