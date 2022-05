Cintia Cossio reacciona a foto de su adolescencia que subió su esposo

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones 700 mil seguidores, Jhoan López, esposo de la también influencer paisa, Cintia Cossio, publicó una foto de su pareja cuando estaba en la etapa de adolescencia y esperó la reacción de ella para divertir en redes.

Este par de esposos, quienes siempre suelen demostrar las bromas que se hace y el amor que se tienen, entretuvieron a los internautas con una pequeña broma que le hizo Jhoan a Cintia. En el texto de la historia que publicó con la foto antigua de su esposa se lee:

“Aquí les dejo la foto. ¡Lo que fue, fue! Jajaja sin miedo al éxito. El que tenga miedo de morir que no nazca [emoji de caritas riendo a carcajadas]” escribió López dando a entender que, cuando Cintia la vea, Lo va a acabar.

Cuando Cintia vio la foto estaba en el gimnasio y Jhoan tuvo que decirle que revisara la última foto que subió a sus historias. Ella detiene su rutina sólo para conocer de qué estaba hablando su esposo.

“Uy parce… listo piro**, uy listo, bueno al menos me tapó la axila negra jaja” le dijo Cintia amenazando a López diciéndole que ella tiene material para vengarse.

En unas historias más adelante, además, se ve que los dos están hablando del tema y Jhoan les dice a sus seguidores que Cintia quiere hacer las paces con él para que no siga subiendo ese tipo de fotos.

“Cintia me tiene por aquí acorralado diciéndome que hagamos tregua, ayyy ¿Tiene miedo de las fotos? Cuchos es que… encontré una… besándose con su novio ay, ay, ay. No pero no importa, pero ¿Quiere que la suba? ¿Quiere que la suba? Va… ah véala jajaja” dice Jhoan jocosamente.