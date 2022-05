Cintia Cossio cuenta que se acerca lanzamiento de su libro

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 300 mil seguidores, la creadora de contenido paisa, Cintia Cossio, anunció el lanzamiento de su libro que será este martes 3 de mayo.

La influenciadora colombiana, quien recientemente recordó una difícil etapa en la que sufrió de anorexia, explicó qué se podrán encontrar sus seguidores en el libro y que, además, será gratis.

Cintia también dijo que les dará tips a sus seguidores de cómo ganar dinero con las redes sociales y con plataformas de contenido exclusivo.

“No solamente les contaré chismes, chismes, no. Les contaré muchos tips para monetizar en plataformas, en especial Only. Only bueno es una plataforma donde se han convertido en un tabú porque la gente cree que esa plataforma es solamente para subir contenido explícito y pues, cuando yo inicié en esa plataforma, yo no subía contenido explícito, no subía contenido muy sugerente que digamos”.