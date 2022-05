Cintia Cossio reveló por qué salió de Acapulco Shore

La influenciadora Cintia Cossio se ha caracterizado por su llamativo carisma y personalidad, la cual ha dejado ver en diversas ocasiones a través de los videos que crea junto a su hermano, el también creador de contenido Yeferson Cossio en donde priman las bromas pesadas.

En esta ocasión, la bella mujer decidió realizar la clásica dinámica de preguntas que suelen usar los influenciadores para hablar con sus seguidores sobre diferentes temas de su interés.

En esta ocasión, Cintia recibió una pregunta relacionada a su experiencia en el reality show mexicano de MTV Acapulco Shore que consta de un grupo de jóvenes reunidos en una casa para vacacionar durante el verano mientras trabajan para pagar sus gastos dentro de este lugar.

Este reality es famoso por sus increíbles fiestas y comportamiento de los participantes, quienes tiene que ir dispuesto a todo para pasarla bien y entretener a los televidentes por medio de escándalos, dramas y alegrías.

Quienes siguen este programa, saben que Cintia Cossio participó en una de las versiones del Reality Show junto a varios participantes como Karime, Manelyk y el ‘Potro’, pero su paso por el mismo fue bastante fugaz.

Lo que se conocía en el momento es que Cintia había salido del programa a raíz de varias disputas que se generaron con Karime y Manelyk, dos concursantes que han participado en el reality desde la primera edición, pero la verdad es otra.

Según contó la creadora de contenido y empresaria, la razón por la que salió del reality show tuvo que ver mucho con el hecho de que estaba casada con Jhoan y una de las condiciones era no tener pareja.

Sin embargo, manifestó que antes de aceptar la propuesta había hablado con su esposo y este le habría dado permiso de hacer lo que tuviera que hacer.

“No lo negué, porque él y yo lo hablamos antes de. Como, ey, mirá que en las condiciones del programa me exigen no tener pareja. Él me dijo: Amor, vaya y haga lo que tenga que hacer. Como ustedes saben no hice un c*lo, se me hizo achí, pero sí, o sea, se me hizo achí. No achí de que ay sí me dio miedo, sino que, o sea, no me sentí cómoda conmigo misma, entonces de hecho yo iba era como participante, no como invitada, pero me sacaron antes de, por sonsa”.