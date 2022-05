Así le respondió Cintia Cossio, a seguidora que quiso tirarle hate

La creadora de contenido Cintia Cossio, es una de las mujeres con mayor interacción en redes sociales y esto, le permite gozar actualmente de una comunidad en Instagram, por encima de los 5,2 millones de seguidores, que están al pendiente de lo que hace y publica, para convertirlo casi que de inmediato en tendencia digital.

Como muestra de ello, está su más reciente dinámica de preguntas, que ya le da la vuelta a las redes sociales. Allí, habló sobre su libro, el que dará completamente gratis a sus seguidores, pero con una única condición, solo para quienes se unan a su perfil de Telegram.

Posteriormente, le interrogaron sobre cómo es el procedimiento para aumentarse los senos, ya que una de sus seguidoras se mostró muy interesada en hacerse la intervención estética, pero le compartió que tiene miedo a las marcas que puedan quedarle en la piel. Ante esto, Cintia le habló claro y desde su experiencia.

"Bueno todo depende, uno, del cirujano, dos, de como cicatrizas. Yo en lo personal por ejemplo, cicatrizo divino, y si usted me ve mis puchecas, no se me ve ni una sola cicatriz, osea, es como si no me hubiera hecho nada, entonces todo va de la mano", expresó.