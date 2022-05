Yeferson Cossio le regala un iPhone a un seguidor de manera divertida

El polémico creador de contenido, Yeferson Cossio, quien recientemente reveló que se convirtió en el dueño del celular más caro de Latinoamérica, quiso regalarle un iPhone a uno de sus seguidores, pero no hizo que el regalo fuera tan fácil de obtener.

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 100 mil seguidores, el influencer colombiano subió el video del momento en el que, junto a su hermana, le dice al seguidor que debe escoger entre un iPhone y una caja misteriosa que podría tener una recompensa mucho mejor o mucho peor.

Cintia se dedicó a confundir al hombre diciéndole que pensara muy bien su decisión. Al final, el seguidor eligió la cala, la cual tenía un banano, haciendo reír a los creadores de esta trampa.

Sin embargo, Yeferson también le dio el iPhone para que el admirador no se fuera triste y éste le dio las gracias por ese gesto.

En los comentarios de la publicación, Yeferson les contó a sus fans que la broma iba a ser incluso más cruel:

“Casi le hago la broma al parcero: le iba a dejar el banano, me iba a ir y volvía a la media hora al darle el cel. pero me dio cagada, de pronto se iba y no lo veía más jajaja” escribió el influencer.

Muchos de los contenidos que hace Yeferson para ganar seguidores son videos de las buenas acciones que hace tanto con los animalitos como con sus seguidores.

Es por esto por lo que, en los comentarios, los seguidores le expresaron su admiración por lo divertido y bueno que es.

“No parce, así no [emojis de caritas riéndose] buenísima… Dios lo bendiga hermano de verdad que sí. Lo admiro como no tiene idea parcero y sé que de repente no leerá este comentario, pero es bien motivador ver sus vídeos, quise comprar su curso, pero no me dio debe ser a lo que estoy en Venezuela que me salía error. Cuídese mucho hermano” escribió uno de sus fans.