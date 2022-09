Cintia Cossio aclara a sus seguidores por qué usa faja cuando entrena

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 5 millones 700 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana, Cintia Cossio, respondió las dudas sobre uno de sus hábitos a la hora de entrenar: usar faja.

La influencer paisa, quien recientemente se sacó los trapitos al sol con su esposo Jhoan López, es una de las creadoras digitales más admiradas por su cuerpo, pues gracias al ejercicio, los buenos hábitos y, por qué no, las cirugías, tiene un cuerpo bastante escultural.

Una de las cosas que Cintia muestra en sus redes son sus entrenamientos y lo hace con el fin de revelar cómo le va con ellos y de impulsar a sus seguidores a cuidar su cuerpo igual que ella. Ahora bien, el uso de fajas en algunos casos es criticado por los internautas.

En la mañana de este martes 13 de septiembre, la influencer decidió defender su posición de usar faja en los entrenamientos.

“Terminé mi primer entreno del día de hoy. Martes y jueves estoy entrenando dos veces, entrené normal con mi faja, no me ahogué, no me dolió nada […] Para mí el uso de la faja es súper importante, creo que lo han notado todos estos años que les he subido historias entrenando porque sí estoy bien juiciosa entrenando y no es de ahora, es de siempre” explicó la famosa paisa.

Para Cintia, el tipo de faja que se compre es lo que marca la diferencia entre moldear el cuerpo y ahogarse. Además, explicó lo que son, para ella, los beneficios de esta prenda.

“Les he mostrado que no me bajo mi faja de encima ¿Por qué para mí es tan importante la faja? Bueno considero que las mujeres que no les funciona la faja es porque compran la faja para ahogarse, para que les maltrate, pero yo me compro faja que me moldee, que me sienta cómoda, que yo pueda respirar, que yo pueda entrenar. El uso de la faja es súper importante porque te moldea, te ayuda a pegar la piel, te ayuda a sacar cintura”