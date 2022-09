Cecilia Navia se pronuncia sobre presunto acoso a su esposo Santiago Alarcón

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones 100 mil seguidores, la famosa actriz colombiana, Cecilia Navia, esposa del también actor Santiago Alarcón, habló con sus seguidores de un tema que se hizo viral en la última semana.

Hace seis días, el actor colombiano Santiago Alarcón publicó un video a sus redes sociales en el que contó una historia un tanto extraña y hasta preocupante, pues se trata de un hombre que se acercó a él con la intención de hacerlo creer que es su hijo y que lo dio en adopción hace muchos años.

“Él asegura que su papá biológico, como él lo llama, soy yo y su mamá, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia, resulta que, para él, su mamá es Shakira” contó en su video Santiago.