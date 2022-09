Luisa Fernanda W explica las causas de su hospitalización

La creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W, quien recientemente tranquilizó sobre su estado de salud y el de su bebé desde su cama, estuvo hospitalizada la semana pasada y preocupó un poco a sus fans.

También te puede interesar leer: Cecilia Navia se pronuncia sobre presunto acoso a su esposo Santiago Alarcón.

La influencer ha estado actualizando a sus fans sobre su salud y hasta anunció el día que le dieron de alta. Además, ha sido muy enfática en agradecer a sus admiradores que le han enviado mensajes de apoyo y ánimo.

Ahora, la creadora digital se pronunció en las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores para contar cuáles fueron sus síntomas y todo lo que la llevó a que la hospitalizaran.

Sin embargo, antes de contar el por qué de su indisposición, quiso responderles a las personas que la juzgaron por ‘poner en riesgo su embarazo’, pues muchos le dijeron que fue por usar tacones y prendas que dejan descubiertas la pancita y por rumbear en Rancho MX.

“A los bebés les da hipo por el desarrollo de sus pulmones, o sea no porque les de frío. A los bebés les da hipo para desarrollar sus pulmones, es algo completamente normal en el embarazo. Pero bueno no, esas no fueron las causas, ya les voy a contar” explicó la influencer.

Luisa cuenta que todo empezó por un dolor de espalda que a ella no le preocupó tanto porque con Máximo también lo sintió. Sin embargo, llamó a su doctor para contarle y éste le dio unas indicaciones para hacer desde casa. No obstante, el dolor no le pasó y, de hecho, aumentó, por lo que el médico le dijo que mejor pasara por urgencias.

“Me paso a urgencias y resulta que estaba teniendo contracciones, no muy fuertes, pero sí seguidas. Y resulta que me hicieron todos los exámenes respectivos y el cuellito del útero se me estaba acortando, entonces por eso me dejan hospitalizada. Pero, gracias a Dios, Dómenic llegó muy bien, es decir, el líquido amniótico bien […] mi obstetra súper teso, es el mejor, todo el equipo de doctores que me atendió demasiado profesionales, entonces me ayudaron a regular esas contracciones…” contó la famosa paisa.

No dejes de leer: Mateo Carvajal enternece con carrera junto a su hijo Salvador.

También te puede interesar: Sencilla y modesta, así fue la fiesta de cumpleaños del hijo de Messi.