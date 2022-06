Christian Nodal se hizo nuevo look tras ser comparado con J Balvin

En los últimos días el look del artista de música ranchera y popular Christian Nodal se hizo tendencia internacional, no solo por el tono que eligió para su cabello, sino por los múltiples tatuajes que volvió a hacer en su cara y que para muchos fans no tenían mayor significado.

Se trata de una serpentina a lo ancho de su tabique nasal con la que completaría el octavo tatuaje que se puede evidenciar en su rostro. Adicionalmente, optó por una base de cabello rubia clara y encima, tinturó unas flores en rojo, naranja y amarillo, que contrastaban con algunas hojas verdes. Aspecto que desde luego dejó perplejos a sus millones de fanáticos.

Fue tanto el impacto de su look que el propio artista colombiano J Balvin aprovechó su cuenta de Instagram con más de 50 millones de seguidores para hacer una comparación suya con Nodal, preguntándole por las diferencias. Esto, no fue bien recibido por Nodal quien se despachó con fuertes mensajes que Balvin también respondió y que dieron como resultado una despiada tiradera compuesta por el mexicano "Girasol".

Para el contento de sus fanáticos, esta polémica habría terminado en los mejores términos por parte de los artistas quienes ya tuvieron una comunicación directa y decidieron dejar atrás el mal episodio. Nodal pidió disculpas públicas al colombiano y este, pese a la canción en su contra, aceptó las disculpas y también pidió las suyas al mexicano.

Hágale parcero que todo bien, estamos es pa' dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque a la final pues nos sigue, nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar buen ejemplo, y por ejemplo, el parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago, fue un caballero al hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nadie y no mintió en nuestra conversación.

Chrsitian Nodal cambió nuevamente su look

Dándole cierre a otra capítulo en su vida y con solo una semana de lucir el cabello claro, el interprete de "Adios Amor" sorprendió a su fanaticada con un nuevo cambio de imagen con el que nuevamente se arriesgó a tonos y estilos que nunca había lucído antes.

Ahora se puede apreciar como cambio su base dorada por un tono morado claro, tirando a lila. Además, reemplazo las diversas flores en colores encendidos por unas cruces negras, muchos más grandes e imponentes.

Con esto, surgió un nuevo interrogante entre los internautas y es si ahora optará por constantes cambios de look en pequeños lapsos o si con esto, también quería cerrar el mal ciclo que abrió con el cantante colombiano, tal y como lo habría hecho al cerrar el ciclo de su polémica relación con Belinda.

