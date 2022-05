Christian Nodal reveló chat con Belinda donde le habría pedido dinero

El cantante Christian Nodal decidió reaccionar a una nueva polémica que surgió tras su ruptura con la artista Belinda.

Todo se dio luego de que la mamá de la española, Belinda Schüll agregara emoji de aplausos al comentario de una internauta sobre la expareja.

“Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal” , fue el mensaje que apoyó la madre de la cantante.

Posteriormente le envió una indirecta al mexicano compartiendo una fotografía, en la que agregó:

Tras su publicación, Nodal no se quedó callado y por medio de su cuenta de Twitter le contestó.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo” , escribió.

Además, agregó un pantallazo de una conversación que tuvo con la actriz, donde esta, al parecer, el pedía dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar” , se lee en la imagen.

Sin embargo, se ve un mensaje eliminados y minutos después la actriz expresó su molestia.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, escribió.