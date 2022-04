‘Espero que siempre le esté yendo increíble’ Christian Nodal sobre Belinda

La relación entre los artistas mexicanos Belinda y Christian Nodal fue una de las más reconocidas y admiradas de la farándula internacional, pues se trataba de un par de personas a las que no les daba pena demostrarse su amor.

Desde que se supo de su rompimiento, ninguno de los dos había hablado mucho del tema, pero los rumores sobre las causas de esta situación si eran bastantes.

En esta oportunidad, el cantante de 23 años quiso hablar de su relación con la famosa en una entrevista para un medio internacional.

“Al final yo sí lo único que nunca quise era como que alguien fuera el culpable ¿Me entiendes? Yo quería dejar las cosas así porque a veces como, tú sabes, la gente siempre trata como de malinterpretar las cosas y así. Yo lo que creo es que a la gente a veces se le olvida de que soy humano. A mí no se me olvida que tengo millones de seguidores, a la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo, pero, como te lo dije, la vida me está haciendo un buen maestro” le dijo el artista al periodista.