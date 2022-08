Carolina Cruz revivió difíciles momentos tras la primera cirugía de su hijo

La presentadora Carolina Cruz revivió los duros momentos que vivió hace un año con su hijo Salvador, a quien a causa de su enfermedad le tuvieron que hacer su primera cirugía, de la que salió victorioso.

La modelo compartió imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, de aquellos momentos y cómo su hijo Matías ha sido un gran apoyo en este proceso.

“Hoy, hace exactamente un año estábamos en la Fundación Santa Fe de Bogotá́ esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos. Te entregué en los brazos de todo el equipo médico (los mejores) y nuestro ángel Kemel Ahmed (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la FE puesta en DIOS, que todo estaría bien.

He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno…GRACIAS).

Hoy, un año después te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me SALVASTE, SALVADOR”, escribió.