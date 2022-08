Carolina Cruz y Lincoln llevan juntos a su hijo a su primer día de colegio

La presentadora Carolina Cruz reveló a sus millones de fanáticos cómo fue el primer día de colegio de su hijo Matías, a quien acompañó en este momento junto a su expareja, el actor Lincoln Palomeque.

Lo hizo por medio de sus historias su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores.

Allí se dejó ver desde su vehículo minutos antes de bajar para que el niño ingresara a la institución y comenzar esta nueva etapa en su vida.

Posteriormente se mostró frente al colegio y dejó ver que el niño lo tenía cargado el actor, mientras una de sus profesoras le daba la bienvenida hablándole en inglés.

Luego el actor decidió tomarle una fotografía al pequeño para recordar este día.

“Hoy empezaste a recorrer un nuevo camino, Dios te ilumine siempre caballerito lindo....esta foto igual, pero sin tapabocas me la hizo mi madre cuando entré al colegio!” , escribió Palomeque al revelar la instantánea en su cuenta en la misma red social.

Luego se despidió de ambos y Carolina expresó lo mucho que ama al pequeño.

Debido a este momento tan especial, la empresaria activó la herramienta de preguntas en sus historias y allí la interrogaron en varias ocasiones sobre su actual relación con el actor tras su separación.

“Me la llevo y siempre me la voy a llevar muy bien. Además, quién dijo que cuando uno se separa tiene que quedar de enemigo de esa persona, es el papá de mis hijos, escogí un muy buen hombre para el papá de mis hijos, tenemos una muy buena relación y así va a ser siempre por nosotros y por los chiquitos.

Somos papás, somos adultos, tenemos uno hijos maravillosos que son nuestra más grande bendición y hemos hecho todo desde el amor, el respeto, la calma y la paciencia.

Me siento feliz, dichosa, tranquila, plena. Yo creo que la palabra que me define en estos momentos es plena”, aseguró.