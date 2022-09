Carolina Cruz revela si es feliz y si le gustaría enamorarse de nuevo

Una de las noticias que más han impactados del mundo del entretenimiento en Colombia fue la inesperada separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, por eso los internautas siguen muy atentos a las redes sociales de ambos para saber cómo las celebridades han llevado este proceso en el cual han dejado los inconvenientes a un lado a la hora de pensar en el bienestar de sus hijos.

Por eso cada vez que pueden, los seguidores aprovechan cada oportunidad que pueden para preguntarle al actor y la presentadora temas relacionados a su vida sentimental, es por eso que cuando Carolina Cruz activó la herramienta de preguntas un ciberusuario preguntó sobre si a ella le gustaría enamorarse de nuevo y si esa opción está entre sus planes.

“¿Te gustaría volver a enamorarte? O esa posibilidad no está en tus planes por ahora”, preguntó uno de los más de siete millones de seguidores que ella tiene en sus redes sociales.

Carolina Cruz está abierta al amor

Y por supuesto Carolina Cruz no tuvo ningún inconveniente en responder, afirmando que está abierta a la posibilidad de enamorarse de nuevo, pues le parece que no hay nada mejor que sentir eso, sin embargo, aclaró que eso llegará en su momento, es decir que por ahora no es algo que esté buscando.

“Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja esas maripositas en el estómago, como ese vacío es una delicia, pero llegará en su momento”, respondió Carolina Cruz.

Carolina Cruz se siente feliz

Además, otro seguidor le preguntó si ahora, estado soltera, se siente muy feliz y la modelo y presentadora respondió afirmando que es muy feliz ahora, pero que eso no significa que antes, cuando estaba viviendo con Lincoln Palomeque, no lo fuera, y que considera que son felicidades diferentes.

“Ahora soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación, me sentía mal o me sentía agobiada o me sentía triste, no, estaba feliz de una manera y ahora de otra”, respondió Carolina Cruz en las historias de su cuenta de Instagram.

