Famosos que no lograron celebrar amor y amistad este 2022

Este sábado 17 de septiembre Colombia celebra el Día del Amor y la Amistad y con ello, los eventos, dinámicas, invitaciones y demás muestras románticas y afectivas por parte de los colombianos para ese ser amado se hacen presentes.

Sin embargo, también hay un ramillete de famosos, que aunque enamoraron a los internautas con sus relaciones, no lograron llegar a este festejo, porque a lo largo del 2022, decidieron ponerle fin a sus relaciones, en su mayoría, por razones que siguen siendo desconocidas para la opinión pública.

Puede ser de tu interés: Aida Victoria dio inesperada opinión sobre Kai, el bebé de Greeicy

Parejas que no celebraran este Día Del amor y la Amistad

Shakira y Gerard Piqué

El matrimonio de la cantante colombiana Shakira y del futbolista Gerard Piqué se catalogó por muchos años como uno de los más sólidos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, el pasado 04 de junio, confirmó que tras 12 años de unión, su matrimonio habría llegado a su fin y con ello, solo pidió respeto para el bienestar propio y el de sus hijos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", fueron las breves palabras que usó la interprete de "Te felicito" para aclarar su actual situación emocional con el deportista.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Otros de los casos más sorpresivos en el espectáculo nacional, fue la ruptura de la bella actriz Carmen Villalobos, quien dejó saber públicamente que, luego de trece años de relación con el también actor Sebastián Caicedo, tomaron la decisión de separarse. Igualmente, quiso reservarse los motivos que llevaron a esta ruptura y pidió respeto para ambos y sus respectivos procesos.

Luego de meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para muchos será una sorpresa, para otros no tanto...Por los buenos recuerdos de esta relación, esta serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes”, puntualizó la actriz en el video que de inmediato recibió cientos de reproducciones y comentarios de mucho amor, solidaridad y apoyo para ella en esta etapa.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

El pasado mes de amyo también se conoció la separación de la presentadora y el actor Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, al parecer, en común acuerdo porque los sentimientos de ambos se habían tranformado y por ello, por e bienestar propio y el de sus hijos quisieron ponerle un alto.

Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida.

No dejes de leer: ¿Se arrepintió? Yailin mostró el regalazo que le envió Anuel AA

Yeferson Cossio y Jenn Muriel

Tras 10 años de relación, los creadores de contenido decidieron darle un fin a su historia, no por falta de amor sino porque ambos tienen proyectos a futuro que al parecer, iban por distintos destinos.

"Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", dice el influenciador en el video.

Diana Celis y Epa Colombia

El comienzo del año sorprendió con otra ruptura entre dos mujeres muy sonadas en la farándula nacional, como lo son Epa Colombia y Diana Celis, quienes en comienzo no revelaron las razones que llevaron a la ruptura pero que con el pasar de los meses han ido revelando que la pérdida de amor, las peleas, la llegada de una tercera y hasta el maltrato, fueron el detonante para darle fina lo que tuvieron por casi siete años.

Le dije amor, terminemos las cosas bien, entregáme todo lo que tienes tuyo a mi nombre y sino, no vamos a terminar bien.

Tras esto, Daneidy habló sobre la falta más fuerte de su pareja, quien supuestamente la golpeó: "usted sabe amor lo que la mari$# me hizo, ella solo va a colocar estados de fondo y diciendo "estoy mal, Dios te amo", pero no, Dios no permite que le peguen a una persona ni que la humillen, ni que la tarten mal, jamás amor y yo no me mkerecía eso...le dijo Epa a Koral.

Te puede interesar: Pareja de Fredy Guarín se pronunció tras verlo muy emotivo