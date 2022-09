La curiosa reacción de Epa Colombia al almuerzo que le hizo Karol Samantha

La semana pasada se incrementaron los rumores de la supuesta ruptura amorosa de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia y su novia Karol Samatha, debido a un mensaje que la influenciadora publicó en redes en el que parecía que se estuviera despidiendo de ella y afirmando que no quería pelear con nadie, aunque se mostró con los ojos hinchados.

“A nadie le voy a sacar el mal genio, simplemente el que no quiere estar en mi vida, no está, ah, no le voy a rogar a nadie, voy a ser juiciosa (...) voy a madurar más, voy a ser más juiciosa, amiga, ya no me voy a poner las pestañas, ni las cejas como a ti te gusta, te voy a amar, te voy a respetar amiga, te voy a cuidar, voy a mejorar, voy a seguir adelante, no me voy a dejar derrumbar amiga”, dijo en ese momento Epa Colombia.