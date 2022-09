Carolina Cruz confiesa las razones por las que no se casó con Lincoln Palomeque

La relación del reconocido actor Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz era, hasta hace unos meses, considerada una de las más estables de la farándula colombiana, por lo que la noticia del fin de su amor tomó por sorpresa a millones de colombianos, quienes no dudaron en comentar en las plataformas digitales su tristeza.

Pues Palomeque y Cruz llevaban más de una década juntos y Colombia fue testigo de su amor. Además, tienen dos pequeños hijos: Matías y Salvador. Definitivamente la familia Palomeque Cruz era muy amada por muchos en el país.

En las redes sociales, varios internautas aún tienen la esperanza de que la pareja se reconcilie, mientras que otros piensan que es una decisión que no tiene reversa. Lo cierto es que esta ruptura aún sigue generando dudas, por lo que cada vez que Carolina habilita la caja de preguntas en su cuenta en Instagram para interactuar con sus fans, ellos aprovecharon para resolver algunas de estas curiosidades.

Carolina Cruz habla sobre el matrimonio y el por qué no se ha casado

“Eres bien entregada a las cosas de Dios, pero ¿no crees en el matrimonio?, fue una de las preguntas que le hicieron recientemente a Carolina. La presentadora, modelo y empresaria aclaró que no es cierto que ella no crea en el matrimonio y que de hecho ha sido testigo de varios.

“Sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión, que me parece una decisión muy muy muy seria”, dijo Carolina.

Además, para sorpresa de ella un seguidor se atrevió a pedirle que se casaran. “Ya que estás soltera… te casas conmigo????”, fue la propuesta que recibió Carolina y con la que lograron sorprender a la presentadora vallecaucana.

Carolina calificó la proposición como un “espectáculo” y confesó que es la primera vez que recibe públicamente una propuesta de matrimonio. Le dijo “lindo” a quien la envío y le mandó un tierno beso.

Siguiendo con el tema, a Cruz le preguntaron por qué no se casó con su expareja, Lincoln Palomeque. “…porque nunca me propuso matrimonio, nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar, ni en las opciones de mi vida”, fueron las palabras de Carolina.

Adicionalmente, la empresaria dijo que le gustaría enamorarse de nuevo, pero “llegará en su momento”. Y aclaró que ahora que está soltera se siente “muy feliz”, aunque aclaró que cuando estaba en una relación también lo estaba “de una manera y ahora de otra”.