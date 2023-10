Así celebró Carolina Acevedo su premio de MasterChef Celebriy

En la noche del 8 de octubre los colombianos vibraron con la final del programa del Canal RCN MasterChef Celebrity 2023 que dejó como ganadora a la actriz Carolina Acevedo.

La actriz, quien con su menú de cuatro tiempos inspirado en su región, Tolima y su derroche de carisma pudo conquistar el paladar de los tres difíciles chef, Nicolás, Jorge y Chris y llevarse el ansiado título y trofeo de la temporada decidió pronunciarse tras su victoria.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz decidió compartir una fotografía suya con el trofeo que la acredita como la MasterChef Celebrity 2023 junto a un inspirador mensaje.

La actriz, a lo largo de la temporada de MasterChef Celebriy fue una participante de amores y desamores entre los participantes y entre los televidentes.

Aunque su carisma y personalidad siempre se destacaron y enamoraron a muchos, algunos de sus comentarios o actos dentro de la competencia no gustaron del todo.

Por eso, en redes sociales se podían ver opiniones divididas al finalizar cada capítulo de la temporada, algo que, la actriz siempre manejó con calma y nunca dejó que la afectaran.

La actriz, precisamente basada en todos esos comentarios buenos y malos a lo largo de la temporada y tras ganar el programa, decidió dejar un reflexivo e inspirador mensaje sobre los miedos y autoconfianza de cada persona.

Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta.

En su mensaje Carolina también quiso dejarles a sus seguidores un mensaje de motivación a no dejarse llevar y muchas veces frustrar por malos comentarios o personas negativas en su vida, algo que al parecer experimentó a lo largo de la competencia en donde dividió opiniones con su personalidad.

Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras.