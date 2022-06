El gran gesto de Carmen Villalobos con su equipo de trabajo

Carmen Villalobos está viviendo un año de ensueño en su carrera profesional, pues la reconocida actriz recientemente sorprendió y encantó al mundo con su participación en los Premios Tu Música Urbano, en los cuales fue una de las moderadoras junto al humorista Omar Chaparro; premios en los que lució y encantó con los mejores outfits de la noche.

La protagonista de Hasta que la plata nos separe decidió tener un bonito detalle con su equipo de trabajo, el cual fue parte fundamental de sus sorprendentes looks y puesta en escena dentro de los premios, pues la actriz decidió mostrar los rostros de las personas que muchas veces están a la sombra de las grandes celebridades pero que son parte fundamental en el éxito de ellos.

Carmen quien es una de las actrices latinas con mayor número de seguidores en Instagram, pues posee más de diecinueve millones de seguidores, los cuales están siempre al tanto de los últimos posts de Carmen, en los que los bailes, las fotografías atractivas, los outfits y los proyectos personales de la actriz se destacan.

Pero esta vez, la barranquillera quiso usar su gran alcance en redes y su popularidad para dejarle un mensaje de agradecimiento a las personas que la ayudaron en su proceso durante la celebración de los premios de música, un grupo de mujeres que se encargaron que cada detalle fuera perfecto y sin contratiempos.

Amo trabajar en compañía femenina Hacer equipo con mujeres, aunque a veces hay mujeres que no entienden eso y es difícil... Pero yo si creo que se puede y por eso amo estar rodeada de mujeres únicas, especiales, que aman su trabajo y lo hacen con pasión; mujeres que me inspiran y me empoderan.