Carmen Villalobos habló sobre el reto de interpretar a Alejandra Maldonado

Noche tras noche Carmen Villalobos emociona y divierte a los televidentes del Canal RCN con su papel de Alejandra Maldonado en “Hasta que la plata nos separe”, con el que vemos otra faceta de la talentosa actriz barranquillera que también hizo parte de “Café, con aroma de mujer”, sin embargo, llegó el momento en el que llegó la hora de decirle adiós a este personaje, pues ella ya terminó de grabar todas sus escenas de esta producción.

Por eso, en su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos publicó un video en el que recopiló varias imágenes de algunas de las escenas que ella realizó en esta producción, junto a otros actores como Michelle Rouillard, Sebastián Martínez y Gregorio Pernía.

Al publicar el video, que estuvo acompañado por la canción “Tu cariño es mi castigo”, la actriz reveló que este sábado despide de Alejandra Maldonado, personaje al que ella amó con locura y agradeció porque este papel le llegó a su vida y la retó una vez más en su carrera profesional y detalló que por muchos meses trabajó, poniéndole el alma.

“Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA, Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez más en mi carrera! Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón! Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más...”, escribió Carmen Villalobos.

Posteriormente, la barranquillera le agradeció a Dios, a su mamá y en general a todo el maravilloso equipo que hace parte de este proyecto incluyendo a todos los profesionales que están detrás de cámaras, también agradeció a los actores con los que compartió set, al Canal RCN por ser su casa por dos años y también a los millones de seguidores que ella tiene en sus redes sociales afirmando que los lleva a todos en su corazoncito.

“Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie! Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca! Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto! A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA, directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días! Me los llevo en mi corazoncito! Gracias al Canal RCN que ha sido mi casita los últimos 2 años! Hasta la próxima mi gente bella! LOS QUIERO DEMASIADO”, agregó Carmen en su mensaje.