"Pervertidos", Carlos Feria tras críticas por supuestamente tocar a su hija

El influenciador Carlos Feria y su pareja mejor conocida en redes sociales como Adriana Latina, han sido fuente de polémica por presunto maltrato infantil con su hija Salomé, a raíz de varios videos donde según muchos, se aprovecharían de bromas inapropiadas con la pequeña, para monetizar en sus redes personales.

Esto generó que el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pusiera los ojos sobre ellos, para validar si realmente los derechos de la pequeña estaban siendo vulnerados. Al confirmarse que no era así, la familia pudo seguir sin mayor repercución con su trabajo digital y vida en familia, comprometiéndose a no usar más la imagen de su pequeña para sus contenidos.

Sin embargo y cuando todo parecía tranquilizarse para ellos, surgió una nueva polémica, luego que un reconocido TikToker mexicano, analizara una situación que según él, estaba siendo demasiado "sobrepasada e incómoda" para la menor.

"Miren como el cuerpo de la niña habla en este momento, yo no sé por qué él está tocando una zona bastante baja, no sé si es zona íntima, pero está muy cerca y la incomodidad se ve...ve porfavor como las manos de la niña van a bajar ahí y con esa manita, le agarra la mano, quitándola, se siente muy incómoda, porque no debes de tocar ahí a tus hijos es una zona privada", expresó el creador de contenido.

Tras esto, reconocidos creadores de contenido como Nicolás Arrieta se sumaron a la ola de rechazo frente a estas situaciones y pidieron incluso que el ICBF volviera a tomar cartas sobre el asunto.

Tras la nueva polémica, el influencer reaccionó realmente molesto y emotivo, dejando claro que aunque sabe que cometió errores como pareja, también es consciente que como papa, siempre ha querido lo mejor para su hija, quien es el pilar de sus ojos y por ello, jamás se atrevería a hacer nada que pudiese lastimarla. Así mismo, dejó clara su indignación con quienes buscan aprovecharse de su momento difícil para hundirlo más y querer hacerse notar dañando su buen nombre.

Acabo de ver un video donde dicen que estoy tocando a mi hija, no sé qué tienen en la cabeza, hace dos meses empezó el infierno en mi vida, he querido seguir tranquilo con mi hija, con mi esposa pero todos los días sacan una mier#$ nueva, ahora según estos videos que están rondando en las redes sociales, estoy tocando a mi hija, toco a mi hija y esto no va más, esto si me parece una mier#$, una falta de respeto, no sé qué les pasa a ustedes por al cabeza, piensen un poquito, sí tuve errores como esposo pero yo como papá soy excelente, yo amo a mi hija, dejen de malinterpretar los videos porque yo nunca tocaría a mi hija.