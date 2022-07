Adriana confirmó el dictamen del ICBF y pidió disculpas a sus fans

El influenciador Carlos Feria y su pareja mejor conocida en redes sociales como Adriana Latina, quienes han sido fuente de polémica por presunto maltrato infantil con su hija Salomé con el objetivo de monetizar en redes sociales, se pronunciaron hace algunas horas en redes sociales, para dar a conocer el fallo del ICBF respecto al caso de su pequeña.

En esta oportunidad fue Adriana quien dedicó gran parte de sus historias para hablar sobre la decisión de las entidades y reconoció la falta que tuvo ella como madre y profesional, al involucrar a su pequeña en contenidos que según sus palabras, no se repetirán.

Les voy a contar lo que tanto quieren saber, ya Bienestar Familiar junto con la Defensoría hicieron todo el proceso de verificación de derechos de Salomé y ya determinaron que Salomé no tiene ningún maltrato, que Salomé no es maltratada por sus padres...Tambipen quiero que sepan que Carlos y yo reconocemos que cometimos un error muy gran al haber grabado esas bromas con Salomé, eso es algo que no van a volver nunca jamás en nuestras redes sociales.