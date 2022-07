"Pegó en el palo", Carlos Báez se pronunció tras final de MasterChef Celebrity

Carlos Báez logró quedarse en el corazón de todos los colombianos tras su paso por MasterChef Celebrity, programa en el que puedo demostrar y potenciar su habilidades culinarias, en donde siempre se destacó por gran carisma, personalidad y también por sus tortas.

Algo que no dejó en el olvido en la gran final, ya que, el actor decidió hacer una sorprendente torta de chocolate para sorprender al difícil jurado integrado por Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, quienes dieron buenos comentarios de su preparación pero no fue suficiente para poder coronarlo como el mejor de la temporada.

Carlos, quien, siempre se ha mostrado cercano y agradecido con sus seguidores, sacó un espacio recientemente en su cuenta oficial de Instagram para expresar su sentir tras la gran final en la que Ramiro Meneses se coronó como el mejor de la temporada.

El actor fue sincero al expresar que sintió que estuvo muy cerca de ganarse el reality, sin embargo, sintió que la experiencia más allá del premio le dejó grandes cosas en su vida, como el hecho de haber compartido tantas noches junto a grandes celebridades y talentos como el caso de Ramiro, de quien expresó sentía gran admiración y respeto.

Asimismo, aprovechó para agradecerle a sus fanáticos por el apoyo demostrado durante todo este tiempo en el que lo acompañaron y lo motivaron a través de redes sociales o en ocasiones de forma presencial.

Qué dicha, para mí, el cariño de ustedes, que me escriban, me pidan fotos, me envíen su buena vibra, es el mejor premio de todos.