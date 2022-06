Bad Bunny dio importante anuncio en redes y así reaccionaron sus fans

Desde que Bad Bunny lanzó su disco, ‘Un verano sin ti’ sus canciones no han dejado de sonar en todas las plataformas musicales. Es por eso que cada vez que aparece en redes sociales más de uno se emociona con solo verlo o leer el contenido o noticias que tiene para dar.

Eso pasó en su más reciente publicación, donde al igual en varias, se dejó ver en una playa, tomando algo y disfrutando del paisaje que lo rodea, pero al mismo tiempo decidió dar un anuncio muy importante, más para sus miles de fanáticos que para él mismo, ya que aseguró que se viene un sábado de mucha fiesta, mucha comida, premios y sorpresas.

“Hola, espero que estén disfrutando el verano... paso para decirles que este sábado a las 6:00 pm haré el IG Live de #UnVeranoSinTi”, este mensaje junto con las imágenes de inmediato, en cuestiones de segundos se volvió viral, y esto porque desde ya más de uno se está imaginando un gran concierto gratuito por su cuenta de Instagram.

Todos a la espera del conejo

Y es que incluso, en la imagen que dejó de referencia en su galería de fotos, dejó saber que los espera un sábado muy feliz, pero además dejó claro que la bebida y la comida debían llevarla sus seguidores, porque él podría todo lo demás. Así que sin duda este sábado promete buena música, diversión y un Bad Bunny plenamente feliz en lo que podría ser la playa o algún otro lugar donde los sorprendería a todos con sus canciones.

“Desde ya haciendo fila virtual”, “tengo ganas de no dormir hasta el sábado”, “qué es esta noticia tan perfecta”, “cuánto falta para el sábado”, “este es el mejor regalo que nos has dado”, “voy a saliendo a comprar mis cositas porque no me pierdo”, “qué emoción siento desde ya”, fueron parte de los miles de mensajes que el artista urbano tuvo en minutos en su publicación de Instagram.

Ya en redes sociales están a la espera de que Bad Bunny de más información sobre lo que planea hacer este sábado, sobre todo porque hasta prometió sorpresas y muchos no saben si puedan ser musicales, artistas invitados, o premios para sus seguidores, pues es que vale la pena destacar que el artista urbano siempre se ha caracterizado por ser un poco original y muchas veces hacer él mismo su protocolo y sus reglas.