Elianis Garrido y su sencillo, pero especial pastel de bodas

Durante el sábado 2 de julio, el nombre de Elianis Garrido se convirtió en tendencia, esta vez porque se casó con su prometido Álvaro Navarro.

Muy pocas personas sabían de esta boda; de hecho, fue hasta el mismo día que la opinión pública se enteró de este evento.

Por su parte, Elianis posteó unas imágenes de su anhelado día en compañía de su esposo, de quien se conocen muy pocos detalles, pues la presentadora no ha querido revelar información acerca de cómo se conocieron, cuándo se comprometieron o a qué se dedica el afortunado hombre.

Con el paso de los días se han ido conociendo más detalles de la unión de Elianis Garrido y Álvaro Navarro, quienes dieron el ‘sí’ en una boda muy privada y con un selecto grupo de invitados.

La pareja lució muy elegante y predominaron en los vestidos y en la decoración el color blanco, verde, azul y amarillo.

El pastel contó con tres pisos y un girasol en la parte superior, flor que siempre resaltó en el matrimonio. Además, estuvieron presenten las iniciales de sus nombres: “A y E”.

Por su parte, Elianis demostró que no le gusta nada extravagante, los recién casados pretendían tener un momento muy íntimo en compañía de sus familiares y amigos más allegados.

Las redes de Elianis Garrido se llenaron de miles de mensajes y felicitaciones por su boda, amigos, familiares y seguidores de la empresaria se pronunciaron y resaltaron lo feliz que se vía al hacer realidad uno de sus más grandes sueños.

En las últimas horas, y a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió un mensaje con sus fans y los invitó a estar más pendientes de sus vidas y evitar hablar de lo que no saben.

La vida es todo lo que pasa fuera de las redes. Mi trabajo NO define mi vida, ni mis decisiones. A Ely la conocen muy poquitos. A Elianis Garrido la ven muchos, eso es MUY diferente. No Juzguemos si NO vivimos la vida del otro. Cada quien vive con lo suyo y asume lo suyo. Incluyendo decisiones, aciertos y errores. Voy a vivir mi vida.