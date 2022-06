Elianis Garrido mostró sus mejores pasos de merengue a ritmo de Bad Bunny

Cómo es bien sabido Elianis Garrido aparte de su gran talento para la actuación y la presentación, también es una gran bailarina y constantemente suele publicar videos en sus redes sociales, realizando coreografías de los éxitos del momento y llegó el turno para una de las canciones más reproducidas de los últimos días “Un verano sin ti”, de Bad Bunny.

En su cuenta oficial de Instagram, la presentadora publicó un video en la que se puede ver a Elianis en la cama con ropa para dormir cuando de repente comienza a escucharse el extracto de la canción en la que Bad Bunny dice “¿vamo’ pal mambo o no vamo’ pal mambo?” y en ese momento ella responde con la mirada y la boca, diciendo “vamos”.

En ese instante cambia el ritmo de la canción a merengue y ella pone la mano en el lente y cuando la retira, aparece al lado de una piscina utilizando un atuendo de bailarina, verde, y comienza a mostrar sus mejores pasos de merengue, moviendo la cintura y las manos de un lado al otro, además de su cintura, además de agacha, se levanta y mueve sus pies.

Al realizar la publicación, Elianis Garrido escribió un extracto de la canción y posteriormente reveló que desde que escuchó “Un verano sin ti” no ha podido sacársela de la cabeza y posteriormente pidió que valoraran el esfuerzo que hizo al grabar el video pues casi se “desconchinflunfooo” es decir, que casi sufre una caída, y por último le pidió a sus fans que etiqueten Bad Bunny para que pueda ver el video.

“Dime vamo’ pal mambo o no vamo’ pal mambo? (Desde que escuché esta canción no me la saco de la cabeza) Ay osheee Valoren mi esfuerzo que casi me desconchinflunfooo en ese piso mojado Hazme un favorcito pequeño, etiqueta a @badbunnypr #quegracias”, escribió la Elianis Garrido al realizar el post.