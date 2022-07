La desgarradora serenata de la hija de Darío Gómez en funeral

Colombia sigue de luto tras el fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez en la noche de este martes 26 de julio, a causa de un repentino ataque fulminante que le arrebató su vida a las 7:30 de la noche, según lo confirmó la Clínica de las Américas en su comunicado oficial.

Desde luego, esta noticia no sólo conmocionó a los millones de fanáticos que tenía el cantante de 71 años en Colombia y las afueras sino que también afectó fuertemente a reconocidos colegas musicales y figuras del medio como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Elianis Garrido, Pipe Bueno, entre muchos otros, que no han ocultado su tristeza tras la pérdida.

Quien tampoco ha podido ocultar la tristeza que la embarga es su primogénita Catalina Gómez, quien en las últimas horas le reveló a los medios de comunicación algunas peticiones que años atrás le había hecho su padre para el momento en que falleciera. Desde luego, son las mismas que hoy en vida ella le cumple como su última voluntad.

Recordemos que entre las peticiones, él "quería que su cuerpo estuviera acompañado por mucha gente, quería que mucha gente lo viera" y por ello, la joven permitió que su cuerpo estuviera en cámara ardiente en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, para que sus fanáticos, colegas, familiares y amigos pudieran despedirse como él lo deseaba.

Allí, la joven aprovechó el sepelio para cantar a pulmón herido una canción que representa todo lo que su corazón siente tras la repentina partida de su padre, quien gozaba de un excelente estado de salud. Catalina tomó el micrófono y entonó "Confieso" de Kanny García, en una de sus líneas más emotivas.

"Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser...", entonó entre lágrimas la joven.