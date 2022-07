Las lujosas joyas que Anuel le regaló a Yailin de cumpleaños

Este fin de semana Yailin y Anuel AA estuvieron de celebración, pues la influenciadora estaba cumpliendo 20 años de edad y por supuesto la celebración fue por todo lo alto, pues la pareja, que se casó hace aproximadamente un mes, por lo civil, realizó una gran fiesta, que incluyó una decoración decorado con globos blancos, rojos y dorado y de corazón, con osos de peluches, imágenes de Yailin y Anuel que se proyectaban tanto en la parte de adelante como en el techo del lugar, además de música y mucha comida.

Pero aparte de la celebración, en esta fecha especial también hubo muchos regalos, previo a la fiesta, Anuel le había regalado un costoso perro a Yailin, pues según la influenciadora, la mascota le había costado once mil dólares a Anuel, es decir, más de 46 millones de pesos colombianos.

“Ven acá, ven, miren el demonio, miren, ese, pero, Emma (Anuel) me lo compró, miren, once mil dólares por ese perro, mira, y un tremendo, once mil dólares, por ese perrito, mirá”, dice Yailin, a presentarle su nuevo regalo a sus millones de seguidores.