"Reaccioné tarde": dedicatoria de Andy Rivera para el amor que perdió

El nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro sigue siendo vinculado, pese a los meses en que confirmaron su separación y que ella, ya goza de una nueva relación junto al también cantante y creador de contenido Juan Duque.

Pese a ello, la pareja tiene una intensa historia detrás que hace difícil que muchos sigan hablando al respecto. Además, esto se intensifica cuando son ellos mismos quienes hacen pronunciamientos o claras dedicatorias al respecto de lo que fue su relación y de lo que están viviendo actualmente.

Como muestra de ello está el más reciente y viral video que hoy se apodera de las redes sociales, donde Andy Rivera en medio de su concierto, hizo una pausa para cantar un adelanto de lo que será su nuevo sencillo "Te Perdí" donde muchos lo interpretaron como una contundente dedicatoria a lo que está viviendo tras haber perdido a quien fue su novia por casi una década.

Va dedicaba para cuando uno como que reacciona tarde y pierde a la persona que quería, ya tiene una persona nueva y uno es como "que gue"#, ya pa' qué" pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, la letra dice así: "ya no hay dolor, pensé convencido, por suerte solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido, si ya me olvidó yo por qué no la olvido, y sé que lo que fue ya fue pero sigo pensando en lo que hubiera sido, solo pensarla es una ironía, dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un "buenos días" y todavía no sé que duele más, saber que te me vas..."