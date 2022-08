"Hace muchos años quería vivir esto" Lina Tejeiro sobre su relación y planes de ser mamá

La actriz llanera Lina Tejeiro sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores sobre nuevos detalles sobre su relación con el cantante de música urbana y creador de contenido Juan Duque, con quien parece gozar de una estable e intensa relación, marcada por las dedicatorias, detalles, salidas y constantes demostraciones de amor.

Te puede interesar: Lina Tejeiro confesó por primera vez cómo conoció a Juan Duque

Es por ello, que los internautas se han mostrado más intensos que nunca en interrogantes sobre su relación, sobre cómo comenzó y sobre sus planes a futuro. Preguntas, que Tejeiro no tuvo reparo en responder sin pelos en la lengua como es bien característico en ella.

Como muestra de ello estuvo su más reciente dinámica de preguntas, donde le indagaron sobre si no se arrepentía de haber público su noviazgo, cuando aún no llevan mucho tiempo juntos y sobre todo, cuando terminó una relación tan sonada con el también cantante de música urbana Andy Rivera. A esto, Lina dio una contundente respuesta.

Son sentimientos encontrados por varias cosas, porque la gente es demasiado envidiosa, tiran muchísimo hate, la gente tan herida y tan llena de odio que les duele y les da fastidio ver amor en otras personas, finalmente si hubiera querído ocultarlo, tarde o temprano ustedes se iban a enterar, si yo iba a ir a cine y me iban a ver con él, si íbamos a ir a cenar me iban a ver con él, todo el mundo se iba a enterar.

Sus palabras no quedaron ahí y añadió que para ella vivir una relación en paz, era necesario hacerlo público desde ahora, para poder salir a disfrutar de detalles cotidianos y de parejas normales con tranquilidad, sin temor a que los vieran, cuando ni siquiera estaban haciendo malo ni diferente a lo que hacen las parejas normales.

Lee también: Lina Tejeiro le hizo picarona propuesta a su novio y así reaccionó

Para vivir una relación en paz, no podíamos ir a cine, ir a comer helado, disfrutar de una vida normal y disfrutar de la cotidianidad, cosa que hace muchos años me muero por disfrutar, por ir a cine, por parchar, por viajar, por ir a comer, por salir de compras y no me voy a negar esta oportunidad tan linda solo por miedo a que la gente pueda salar esto que hasta ahora está creciendo.

Lina Tejeiro sobre sus planes de ser mamá

Tejeiro también dejó claro que no le importa si su relación dura mucho o dura poco, ya que por ahora solo está centrada en vivir y disfrutar el momento, sin tener que preocuparse por esconderse y esperar a ver cuándo puede ser feliz.

Por si fuera poco, habló sobre sus planes por ser mamá, asegurando que no ha tenido hijos porque hasta ahora no ha querido. Sin embargo, su respuesta pareció no convencer a muchos, que con insistencia empezaron a preguntarle que por qué no mostraba públicamente a su hijo, a lo que ella no entendió mucho el interrogante y primero, respondió con cara desconcertada y después, dejó claro que ella aún no es mamá, aunque reveló hace pocos días que desde hace poco, le nació un instinto por ser mamá, al parecer, a raíz de la experiencia de su mejor amiga, Greeicy Rendón.

No no no, yo ya estoy creyendo enserio que yo si tengo una hija y soy la única que no sé, es que son un montón de mensajes así, de verdad, que yo no tengo hijos, yo creo que ustedes están confundidos y creen que mi sobrina Julieta es mi hija, pero no.

No te pierdas: Así fue el amoroso e intenso reencuentro de Lina Tejeiro y Juan Duque