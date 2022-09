“Nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos”, Andy Rivera tras lanzamiento

Hace pocas horas el artista urbano Andy Rivera estrenó a través de todas las plataformas digitales su más reciente sencillo “Te perdí”, canción de muchos internautas no pudieron evitar relacionar con su antigua relación con la actriz Lina Tejeiro, quien actualmente se encuentra disfrutando de las mieles del amor con el también artista Juan Duque.

Recordemos que el artista dio un adelanto de lo que sería esta nueva entrega musical por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde apareció con una mirada triste, y un outfit bastante inusual frente al piano de su casa para tocar la melodía y cantar un segmento de la canción.

“Ya no hay dolor, pensé, convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días. Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das lo que antes era pa’ mí…”, dice parte de la canción.

Ahora, tras haber lanzado este tema, el artista aprovechó para enviar un sentido mensaje a sus cientos de seguidores para que no sientan culpa por expresar lo que están sintiendo en sus corazones, pues esto puede ser malo en un futuro.

“Flechos, mis amores, nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda luego son las enfermedades del futuro, termina explotando. Así que, si hoy tienes que asumir una perdida, hazlo, y no te avergüences de ellos, porque aprender a perder es también aprender a ser MÁS FUERTE”.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Los seguidores del artista no dudaron en dejar comentarios de amor y admiración por el gran talento que tiene para la música.

"Simplemente Bella tu canción, eres un artista que siempre nos deleita con esas letras que llegan hasta el alma y las interpretas con todo el corazón".

"Que canción es hermosa me pone el corazón chiquito, saber que esa canción expresa todo lo que no puede decirle a Lina".

"No temamos a expresar lo que sentimos, tal vez luego sea tarde para hacerlo. Permitámonos vivir el amor tal cual lo sentimos".

