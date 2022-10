Andrés Parra envía reflexivo mensaje sobre la soledad y el amor propio

El famoso actor colombiano de cine y televisión, Andrés Parra, quien recientemente se despidió para siempre de la rumba, publicó un mensaje muy interesante sobre lo poco que las personas valoran la soledad vista como la posibilidad de pasar tiempo con uno mismo.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 660 mil seguidores, el famoso artista quiso expresar con sus admiradores su punto de vista con respecto a lo que él llama ‘el desprecio que las personas tienen consigo mismos’. Se trata de un reflexivo mensaje acerca de la soledad y el amor propio:

“Por ejemplo: cambia el ‘es que no quiero ir solo’ por: ‘es que no quiero ir conmigo’, Te das cuenta? Es mucho el desprecio que tenemos…” escribió el famoso colombiano.

Es claro que el actor hace referencia al poco valor que se le da a la soledad, pues resulta ser un estado convertido en oportunidad de conocerse, quererse y pasar tiempo consigo mismo.

Sabemos que son muchas las situaciones en las que las personas se pueden sentir así, especialmente en aquellos tiempos en los que se sufren rupturas amorosas y ahora se deben vivir situaciones solos que antes se vivían en compañía de esa persona especial.

Es por eso que sabemos que son muchos los internautas que agradecen y reciben de la mejor forma las palabras de Parra.

La historia en cuestión fue publicada por una cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Rastreando famosos’ y fueron muchos los usuarios de esta red social que decidieron comentar con su opinión respecto al tema.

“Esa misma conclusión saqué ayer y que bien la pasé conmigo misma”, “Tiene razón”, “Uhm no siempre es lo mismo. A veces no es que uno no quiera estar con uno es que compartir con otros es más entretenido”, “Cuanta verdad”, “Así es, tan Rico que es disfrutarse uno mismo y no nos damos cuenta” son algunos de los mensajes que se leen en el post.