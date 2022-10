Se maquilla él mismo. Así se arregló Camilo para los premios Latin Billboard

En su cuenta de Instagram con más de 27 millones de seguidores, el cantante colombiano y esposo de Evaluna, Camilo, reveló el video ‘Get ready with me’ para ir a los premios Latin Billboard.

Desde su rutina de skincare, pasando por mostrar y ubicar bien las prendas en su cuerpo y hasta el maquillaje que usó para la entrega de los premios, Camilo mostró cómo llegó al resultado de tener su look para esta noche tan especial.

Además, recalcó que su esposa Evaluna no estaba allí para decirle si había quedado bien o no, pero recordó los consejos que ella le ha dado a lo largo de su vida juntos.

“Evaluna no está conmigo, entonces me estoy arreglando yo sin poder preguntarle a ella cómo me veo, ustedes me dirán cómo queda la vaina. Lo primero es que los tatuajes nuevos que me hice tienen todavía el plastiquito que te ponen. Yo prefiero echarme todas las cosas primero y después arreglarme” empezó el artista musical.