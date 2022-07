Andrea Valdiri reveló que sus exparejas solo buscaban competir con ella

En los últimos días, los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma hicieron público un nuevo capítulo en el canal de podcast que tiene el cucuteño. Esta vez, fue una charla con su ahora esposa la que predonimó en su contenido, donde revelaron cómo pasaron de ser mejores amigos a casarse y en qué momento, esa amistad tan fraternal fue transformándose en una atracción. También revelaron otros datos de sus inicios como novios.

Más allá de sus inéditas revelaciones, Andrea aprovechó esta charla con su ahora esposo para revelar que una de las cosas que más le gustan de él, es que pese a que comparten la misma profesión como creadores de contenido, nunca se han visto como competencia, sino como equipo.

Según Valdiri, con sus exparejas sucedía todo lo contrario, porque se notaba que solo querían deslumbrarla con vienes materiales e incluso intentaban superar las cosas que ella con trabajo adquiría, como queriendo hacerle competencia a sus logros, por un tema de egos, en vez de alegrarse por su crecimiento.

Posteriormente, aprovechó para revelar qué la motivó a casarse con quien consideró por mucho tiempo como su mejor amigo, allí, trajo acolación algunas de las siutaciones que vivió con sus exnovios. ¿en qué momento se sintió segura de casarse con él?

Ninguno tuvo la valentía de demostrarme que realmente es el amor y llegaban con otras cosas que no eran, llegaban como queriéndome deslumbrar, porque esta vieja es la mondá, ¿me entiendes? como "yo a esta vieja no le voya llegar con esto porque me chachetea"...creían un concepto tan diferente de mí que no se daban cuenta que yo era la mujer más sencilla de este mundo y que yo no buscaba eso porque ya lo tenía eso, solamente buscaba a alguien que me entendiera y que me diera amor.