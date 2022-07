"Nunca me vi casada con Saru" Andrea Valdiri reveló sus inicios con Felipe

Andrea Valdiri y Felipe Saruma aunque fueron toda una sopresa como pareja, consolidan actualmente una de las relaciones más queridas, sonadas y estables de la farándula nacional, donde las constantes muestras de amor y admiración, parecen ser su pan de cada día.

Recordemos que el incio de su relación, conquistería, noviazgo y hasta su misma boda fue un misterio completo, porque ambos se encargaron de vivir y cuidar su amor en privacidad, dejando que la gente sacara sus propias conclusiones. Desde luego al casarse, comenzaron a salir a la luz, algunos datos que los fanáticos desconocían.

Como muestra de ello está el más reciente podcast que grabó el ahora matrimonio, donde revelaron cómo pasaron de ser mejores amigos a casarse y en qué momento, esa amistad tan fraternal fue transformándose en una atracción, entre otros datos de sus inicios como novios.

Andrea reveló datos inéditos de sus comienzos con Felipe Saruma

Lo primero que relató es que ella en comienzo no aceptaba tener una relación con el cucuteño por su diferencia de edad, ya que el tenía 22 años mientras ella tenía 29. De hecho, cuenta que ella le decía que se buscara alguna chica de su edad que están en su vida loca, porque ella ya no estaba para eso, ya que estaba centrada en su maternidad, en su vida hogareña, etc.

Yo le decía tu y yo somos amigos, nosotros eramos mejores amigos, por eso no hay mejores amigos hermano...es más, yo a Saru le conté quienes eran mis bollos (amorcitos) quién no, con quién me hablaba, él sabía todo, el era como muy amigo, yo nunca le vi celos, entonces yo por eso le contaba todo de jetona.

Además, reveló que ella jamás se imaginó que Felipe sería su esposo, sin embargo, aprendió a ver que la edad no importa sino las experiencias y la madurez que le vio, al ser atento con ella desde su proceso de gestación, con su hija Isabella, al piropearla todo el tiempo, al llevarla de viaje, de rumba, , etc. con todos estos detalles, se fue enamorando sin saberlo.

Sin embargo, reveló que el punto de giro donde sintió que su amistad se había transformado en atracción fue cuando empezó a ver que sus piropos le importaban, cuando comenzó a recibir románticos detalles de su parte.

Culminó contando que lo que menos le gusta de él es cuando trabajan, porque ella es mucho de improvizar en sus contenidos mientras Felipe es muy estricto y ordenado con sus contenidos. Sin embargo, tantas diferencias entre ellos, les hicieron conformar un excelente equipo.