“Me hicieron llorar”, Ana Sofía Henao tras revelar su retiro de prótesis

La modelo Ana Sofía Henao agradeció a sus millones de fanáticos por los mensajes de cariño que recibió tras revelar que había decidió retirarse sus prótesis de busto.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la paisa expresó lo significativos que fueron sus comentarios al respecto.

“Quiero darles las gracias por tantas palabras y mensajes tan bonitos que he recibido de verdad que me hicieron llorar, me hicieron feliz, me hicieron sentirse valiente, orgullosa, gracias por tanto amor”, señaló.

Asimismo, dio más información sobre cómo fue su experiencia detallada sobre el proceso de explantación de los implantes.

Lo hizo a través de una transmisión en vivo con la actriz Angelly Moncayo, quien también sufrió el Síndrome de Asia provocado por esta intervención, y quien promueve y ayuda a mujeres que hayan pasado por lo mismo.

De igual manera, la actriz dedicó un mensaje a la modelo sobre este proceso.

“Una cosa es lo que ves en las redes sociales, otra la historia de puertas para adentro. Ella, una de las mujeres con más brillo que he conocido. Su belleza interior sobrepasa lo que todos ven a simple vista. Un estándar de belleza para muchas!. Ella ha decidido hablar para derrumbar esos grandes muros que rodean al "perfecto mundo de la belleza". De puertas para adentro estaba viviendo una historia que nada tenía que ver con lo que mostramos en estas plataformas y con las cuales la gente se confunde tanto. A esta mujer le preocupan cosas mucho más allá de verse bien. Le preocupa el mundo, le preocupamos nosotras como género, le preocupa dar un mensaje. Ana Sofía Henao, una de las modelos más importantes de Colombia, la más seguida, la más buscada por grandes empresas para ser la figura de sus campañas, ha decido levantar su voz. Gracias Ana!”, escribió.

Tras su live, miles de internautas las llenaron de “me gusta” y comentarios sobre esta situación.

“Muchas gracias a angie y a Ana por este mensaje tan valioso!!! Me gustaría saber el número de teléfono del doctor que operó a Ana, yo tengo el síndrome de Asía y estoy buscando un buen doctor para operarme, muchas gracias de nuevo por este mensaje de vida!", "Que mujeres tan hermosas y el cambio post no miente. Llevo sufriendo según los médicos de fibromialgia hace 4 años pero estoy segura que es síndrome de asia y ni me pueden operar aún porque estoy muy débil", "Maravillosas", "Gracias por su aporte. Dios las bendigas", "Bellas!! Gracias por este mensaje que nos llega al corazón a todas las mujeres. A amarnos más como somos ", "Son absolutamente hermosas las dos e inspiradoras", "linda charla y es cierto todo lo que se habló”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron al respecto.

