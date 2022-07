Ana Sofía Henao reveló tierno video de la conversación de su hija con su gato

La modelo Ana Sofía Henao derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de revelar un amoroso video de su hija Candelaria hablando con su gato Aldo.

Te puede interesar: “¡Perfecta!”, Ana Sofía Henao conquistó con su mirada a miles de fans

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que mostró que grabó a la pequeña, mientras le hablaba a su mascota y este la miraba fijamente.

Hija de Ana Sofía Henao derritió de amor a muchos

En la grabación se ve a la niña sentada en un sofá y enfrente al gato debajo de una mesa, aparentemente, prestándole atención a las palabras de la niña.

“¿Lo vamos a hacer o no? Mírame al ojo, primor. Aldo yo te quiero mucho y te quiero dar abrazos y besitos, tú nunca.... yo nunca voy a jugar contigo, pero te amo mucho, te amo mucho, tú eres un necio, pero te amo mucho ¡excelente!”, fueron las palabras que le expresó la pequeña al animal, quien no se movía.

Tras el video, la paisa confesó lo mucho que le gustaba la relación que tenían ellos dos y el amor que se brindaban.

“Las conversaciones de este par, a mí me encantan. Podría jurar que de verdad se entienden y ¿saben algo? Ese es lenguaje del amor, el más simple y puro que existe porque lo hablamos todos. ¿Ustedes o sus hijos también hablan con sus mascotas?”, escribió en la descripción de la publicación.

Sus seguidores reaccionaron y la llenaron de “me gusta” y comentarios donde expresaron lo mucho que lo enterneció dicho momento.

“Qué belleza", "Yo me la como a picos", "ay mueroo", "el lenguaje de Cande es lo másssss. Hermosa !!!", "Primorrrr. Me derrito con ella", "Hermosa", "Es un amor tu niña jajaja", "Yo amo escuchar hablar a Cande. Ella es hermosa!. ¿Y qué tal seriedad con la que le habla a Aldo? Para derretirse", "Yo creía que estaba loca porque sentía que mi perro me respondía, pero después de ver un documental en netflix vi que no lo estoy! Es verdad! Ellos nos entienden y nos reaponden", "Ay nooooo me meto por la pantalla muñequita divina", "Preciosa, que bella expresión de amor. Inteligente, espontánea y llena de esa niñez que jamás deberíamos olvidar", "Demasiado", "Jajajajajkaja mírame al ojo primor. Qué cosita mas bella!", "ayy tan hermosa ,,, y tan fluida ..osea haber primor!!! Dios te la bendiga años mil ...y Aldo..que deje de ser necio", "Lo más sincero y original del mundo, bendita inocencia", "Me declaró fan de Calde, es divina, me hace reír muchísimo con sus ocurrencias... Primor", "Noooooo me muero de amorrrrrrrrrrrrrr”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

No dejes de leer: Ana Sofía Henao deslumbró a sus 39 años