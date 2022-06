Ana Lucía Domínguez le hizo curiosas confesiones a Andrea Valdiri

La actriz Ana Lucía Domínguez aceptó la invitación de la influenciadora Andrea Valdiri para alegrarles la vida a muchos hombres en el Día del Padre.

Ambas repartieron regalos a padres en su día en la calle luego de que intentaran visitar a los papás en la cárcel, pero por trámites legales no pudieron.

Sin embargo, antes de alegrar la vida de muchos padres en su fecha, la creadora de contenido decidió entrevistar a la actriz.

El video lo publicó a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de ocho millones y medio de seguidores.

En la grabación, la barranquillera la cuestionó sobre sus inicios en su carrera actoral, donde la bogotana reveló cómo incursionó en la televisión y cómo fue el apoyo de su familia al asegurar que quería dedicarse a este oficio.

Asimismo, la cuestionó sobre qué tan bien pagan la actuación en Colombia y ella confesó la razón por la que decidió emprender y que la actuación no fuera su único ingreso económico.

Según detalló, a quienes apenas están iniciando una carrera actoral les pagan menos a comparación de quienes llevan una carrera con trayectoria. Aunque, esto ha ido cambiando poco a poco.

“Yo era en un momento, en el 2015, una de las actrices más caras que había en mi país y un día me llama un mánager y me dice 'si tú quieres seguir trabajando en televisión tienes que bajar tu tarifa porque ya viene una argentina, una española, una venezolana haciendo el mismo casting tuyo con el mismo reconocimiento, la misma carrera, igualita a ti y las pueden escoger a ellas porque están cobrando la mitad y yo OMG y yo pensé, 'no voy a seguir actuando' porque no voy a bajar mi tarifa y empecé a emprender”, confesó.