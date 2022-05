Ana Lucía Domínguez responde si abrirá página con contenido subido de tono

La actriz Ana Lucía Domínguez despejó una masiva inquietud que tenían sus fanáticos sobre si abrirá una página para subir contenido subido de tono.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la bogotana activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

“Esta pregunta me da un poquito de risa como de curiosidad también porque no entiendo. Algunas personas piensan que porque somos actrices todas vamos a sacar este tipo de páginas y no, no es el público al que a mí me interesa, yo soy actriz”, expresó.